Ярослав Нилов рассказал о нововведениях, которые помогут получить допсредства на учителей и оснащение образовательных учреждений.

Группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента страны обновленный межфракционный проект. Документ предполагает отмену бесплатного образования для детей мигрантов. В нем также говорится о необходимости ограничения детям до трех количества попыток сдачи тестирования на знание русского языка. Таким образом законопроект вносит изменения в статью 78 закона "Об образовании в РФ". В пояснительной записке к политики упомянули, что рост количества детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке мест для обучения. В 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч таких мест.

Дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы. пояснительная записка

Ярослав Нилов добавил, что платное обучение иностранных детей в школах и техникумах - предоставят профильным структурам дополнительные денежные средства, которых сейчас не хватает для увеличения доходов учителей и оснащения учебных учреждений. По мнению депутата, речь идет об естественном поводе для уважения к педагогическому составу и коллегам по учебе, а также своего рода "антидоте" против асоциального поведения.

