В ГД внесут законопроект о снижении возраста для вступления в партии до 16 лет

Ярослав Нилов раскрыл суть изменений в закон "О политических партиях".

Группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о возможности вступления в политическую партию молодежи с 16, а не с 18 лет. Соответствующий текст документа распространен пресс-службой законодателя по СМИ. Известно, что предлагается ввести изменения в закон "О политических партиях". На текущий момент членами партии могут быть граждане страны, достигшие возраста совершеннолетия, однако в будущем возрастной цен может быть снижен на два года.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью большего вовлечения молодого поколения в общественно-политическую жизнь. Авторы инициативы указали, что, согласно действующему законодательству, с 16 лет у человека возникает административная и уголовная ответственность, а по Трудовому кодексу страны, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.

Предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии. пояснительная записка

Фото: Piter.tv