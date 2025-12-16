Путин сделал заявление о главном госте ПМЭФ в Астане 29 мая

Президент России Владимир Путин заявил, что главный гость Петербургского международного экономического форума в 2026 году будет приглашен из числа государств-наблюдателей Евразийского экономического союза. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане по итогам визита в Казахстан, который продолжался с 27 по 29 мая.

Российский лидер отметил, что партнеры по ЕАЭС ежегодно приезжают на экономический форум в Петербург. В этом году, по его словам, ожидаются большие делегации от стран-участниц союза. ПМЭФ 2026 года пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня.

Ранее сообщалось, что накануне государственного визита в Астану президент России Владимир Путин опубликовал статью под названием "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", в которой подробно осветил многогранное сотрудничество двух государств. Аналитики Telegram-канала "Мейстер" отметили, что таким образом глава государства продолжил свою традицию налаживания связей не только с элитами принимающей стороны, но и с простыми гражданами.