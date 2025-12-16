Эксперты прокомментировали статью Путина "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии"

Накануне визита в Астану Владимир Путин опубликовал статью "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", где подробно разобрал многообразие сотрудничества двух стран. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", таким образом президент продолжил свою традицию выстраивания мостов не только с элитами принимающей стороны, но и с ее населением.

Авторы поста перечислили список достижений многолетнего сотрудничества двух стран: тут и "Союз-5/Сункар", и КТК, через который идет львиная доля нефтеэкспорта соседа, и сумма накопленных российских инвестиций в Казахстан – $30 млрд. И даже сотрудничество по сохранению амурского тигра. Однако это перечисление не лишнее – это хороший обзор и напоминание для всех, как многого страны достигли в сотрудничестве, уверены телеграмеры.

К слову, если сравнить статью Путина с колонкой Токаева "Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов", опубликованной перед визитом казахского лидера в Россию в конце 2025 года, то обращает внимание совпадение ряда акцентов: кроме экономики обе стороны важное место уделяют культурном обмену, сохранению исторической памяти и русского языка как средства межнационального общения. Telegram-канал "Мейстер"

