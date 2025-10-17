Эксперты оценили шансы отделения провинции Альберта от Канады

Решение о проведении референдума по вопросу отделения провинции Альберта от Канады на первый взгляд выглядит многообещающе: как пишет Telegram-канал "Мейстер", недружественная страна может расколоться, а нефтеносная провинция будет камнем преткновения с США.

Однако эксперты полагают, что эти надежды тщетны, так как Альберта проводила подобные референдумы уже дважды, и они провалились. Никакого серьезного стремления к сецессии нет – есть недовольство экологическим давлением Оттавы на нефтегаз, на котором богатеет провинция, а также желание большей самостоятельности региона по примеру Квебека.

Так что рассматривать эту историю стоит в узком контексте борьбы за права регионов и центра далекой от нас страны. В которой, к слову, процесс выхода из состава страны не прописан в законах.

