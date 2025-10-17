Стало известно, как выбрать вкусную черешню

Садовод дал рекомендации, как выбрать вкусную черешню с приходом сезона. Так, важно, чтобы она была не треснувшей. Об этом пишет 360.ru.

Председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов советует обращать внимание на плодоножку: она должна быть зеленой, это говорит о свежести ягоды. В случае, если вы наблюдаете сухость или коричневый цвет, то лучше поискать другие варианты. Эксперт предлагает брать с собой на рынок бутылку воды, чтобы помыть ягоду на месте и попробовать ее перед покупкой.

Кроме того, Туманов отметил, что проверить наличие пестицидов или нитратов на глаз и по вкусу не получится. Сделать это можно только с помощью лабораторного анализа. Правда, по его словам, переживать о безопасности черешни не стоит.

Вероятность нарваться на рынке на что-то совсем отравленное – низкая. Андрей Туманов, председатель общероссийской организации "Садоводы России"

