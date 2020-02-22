Франция стала крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в феврале 2026 года российские компании ввезли французской парфюмерии на сумму 6,7 млн евро. Таким образом, Франция заняла место крупнейшего парфюмерного поставщика в РФ. Предыдущим лидером была Италия, чья парфюмерия была экспортирована в Россию на сумму 3,5 млн евро. Это лишь третий показатель за февраль.

Вторым по поставкам парфюмерии из Европы стала Испания. Сумма экспорта из страны подскочила в 1,4 раза за месяц и составила 5,3 млн евро. В топ-5 также вошли Литва (3 млн евро) и Латвия (2,7 млн евро).

