Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера в Атлантике

Во Франции рассказали об операции по пресечению движения судна "Тагор".

Военно-морские силы Франции задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями. Соответствующее заявление сделал политический лидер из Елисейского дворца Эмманюэль Макрон через социальные сети. Глава государства уточнил, что корабль шел с российской территории. Дополнительно иностранец опубликовал своим подписчикам оперативные кадры того, как местный десант высаживается на борт судна с вертолета.

Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права. Эманюэль Макрон, президент Франции

Согласно сведениям от отслеживающего передвижение гражданских кораблей портала VesselFinder, танкер с таким названием в конце мая 2026 года находился близ западного побережья Норвегии. Далее эки паж направлялся из города Мурманска в неуказанный порт, расположенный в акватории Балтийского моря.

Фото: / Emmanuel Macron