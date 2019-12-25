Терапевт назвала грозное осложнение гастроэнтерита, вспышку которого зафиксировали на лайнере во Франции

Известно о смерти одного пассажира.

Самым страшным осложнением гастроэнтерита может стать обезвоживание вплоть до развития шока из-за больших потерь жидкости. Об этом журналистам Piter.tv сообщила врач-терапевт городской больницы №20 в Петербурге Екатерина Казанцева. Кроме того, возможно появление сепсиса, пневмонии и абсцессов в брюшной полости.

Виновниками вспышки болезни на лайнере могли стать ротавирус, который чаще поражает детей, и норовирус. Чаще всего именно они вызывают гастроэнтерит – инфекционное заболевание, которое поражает желудок и кишечник. Екатерина Казанцева, врач-терапевт городской больницы №20

В среду стало известно о смерти 92-летнего пассажира круизного лайнера во Франции. На корабле Ambition находятся 1,7 тыс. человек, все они помещены на временный карантин. Известно, что заразились гастроэнтеритом 49 человек, в том числе, члены экипажа. Екатерина Казанцева отметила, что заражение происходит фекально-оральным путем.

Вирус может попасть в организм с немытыми руками, с водой, через предметы быта и дверные ручки. Поэтому, конечно, больше всего риск заразиться в коллективе при несоблюдении элементарных правил гигиены. Екатерина Казанцева, врач-терапевт городской больницы №20

Отметим, что пассажирам, которые испытывают недомогание, оказывают медицинскую помощь. Тем, кто чувствует себя хорошо, разрешили ходить на экскурсии. РИА Новости пишет, что для этого у них должны отсутствовать симптомы заболевания.

Первые симптомы обычно возникают через 1-2 дня. Появляются недомогание, повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. Екатерина Казанцева, врач-терапевт городской больницы №20

Терапевт подчеркнула, что основа лечения – это восполнение теряемой жидкости. Для этого можно использовать специальные солевые растворы в сочетании с обычной питьевой водой. Стоит применять кишечные адсорбенты и пробиотики. При болях – спазмолитики.

Но важно помнить, что вирусная инфекция не лечится антибиотиками. Если есть аппетит, то стоит отдать предпочтение супам, киселям, рисовой каше, макаронам, сушкам, сухарям и расширять рацион медленно и постепенно. Екатерина Казанцева, врач-терапевт городской больницы №20

Ранее сообщалось, что лайнер отправился в рейс из Шотландии 6 мая и с остановками в Белфасте, Ливерпуле и Бресте прибыл в Бордо.

Фото: Magnific

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова