В первый день лета температура в Петербурге возвращается к норме
Сегодня, 8:15
В Северной столице сегодня установится погода, близкая к обычной для этого времени года. Город окажется на периферии антициклона, смещающегося с юго-запада. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, хотя по Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".  

Столбики термометров покажут +17…+19 градусов, а в области будет +14…+19 градусов. 

Ветер северо-западный, слабый 2–7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV

