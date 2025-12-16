В День защиты детей в Петербурге будет до +18 и местами небольшой дождь

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в первый день лета и День защиты детей, 1 июня, в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днём сменится на северо-западный и западный, слабый. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днём — +16…+18 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Ленинградской области характер погоды будет похожим: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью переменный, днём северо-западный и западный, слабый. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днём +14…+19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

