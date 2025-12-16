В Петербурге 31 мая сухо и до +17, в Ленобласти дожди и заморозки до -1

Днём воздух прогреется до +17 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 31 мая, в Санкт-Петербурге прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ветер переменных направлений, слабый. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днём — +15…+17 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

В Ленинградской области характер погоды будет схожим: облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, при этом в восточных районах местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. Атмосферное давление также будет повышаться.

