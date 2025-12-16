В Петербурге проверят акустические системы оповещения гимном Глиэра

Вместо сирены прозвучит «Гимн Великому городу».

Губернатор Александр Беглов сообщил о плановой проверке акустических систем оповещения в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдёт сегодня, 31 мая, в 11:00.

Вместо стандартных сигналов сирены для проверки будет транслироваться "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра. Жителей и гостей города предупреждают, что громкоговорители будут работать в штатном режиме — это плановая техническая проверка.

Ранее проверка систем оповещения о ЧС проходила в Петербурге и Ленобласти 4 марта.

