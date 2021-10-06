В Петербурге прошла проверка системы оповещения населения

Некоторые услышали только сирену.

В Петербурге завершилась комплексная техническая проверка системы оповещения населения. Она проводилась с 10:35 до 10:44 6-го октября.

Некоторые петербуржцы отметили, что слова по громкоговорителям были едва различимы или их не было вовсе, а вот сирену было слышно хорошо во всех районах города. Сначала диктор сообщил о начале проверке, затем после слов "Внимание всем!" была запущена электромеханическая сирена.

Проверка проводится ежегодно для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о ЧС. Жителей информируют о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации.

Видео: Piter.TV