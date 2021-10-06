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В Петербурге прошла проверка системы оповещения населения

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Некоторые услышали только сирену.

В Петербурге завершилась комплексная техническая проверка системы оповещения населения. Она проводилась с 10:35 до 10:44 6-го октября. 

Некоторые петербуржцы отметили, что слова по громкоговорителям были едва различимы или их не было вовсе, а вот сирену было слышно хорошо во всех районах города. Сначала диктор сообщил о начале проверке, затем после слов "Внимание всем!" была запущена электромеханическая сирена.

Проверка проводится ежегодно для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о ЧС. Жителей информируют о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации. 

Видео: Piter.TV

Теги: громкоговорители, проверка, сирена, система оповещения населения
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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