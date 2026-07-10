Инспекторы проверили картинг-клубы Петербурга

Большая часть предпринимателей тщательно следит за своими площадками.

Сотрудники Гостехнадзора проверили петербургские картинг-клубы. Инспекторы сверились с соответствием техническим регламентам, состоянием картов и убедились в надежности ремней безопасности. Об этом 10 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Большая часть предпринимателей тщательно следит за своими площадками и организовывает зоны для гонок с запасом.

Этот картодром очень безопасен. Помимо системы глушения мотора, есть ремни безопасности, дуги безопасности. Сам карт оборудован системой демпфирования, то есть под обтекателем находятся резиновые демпферы, которые гасят удар. Илья Щекотов, старший механик картинга

Все аттракционы города находятся на особом контроле ведомства.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)