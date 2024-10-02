Воздух в Петербурге проверили после масштабного пожара на Софийской

Специалисты исследовали пробы вблизи жилых домов.

Вчера вечером спасатели ликвидировали возгорание площадью две тысячи квадратных метров в двух складских строениях на Софийской улице во Фрунзенском районе. Вслед за этим Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" провело мониторинг атмосферного воздуха в прилегающей жилой застройке.

Специалисты осуществили отбор проб для выявления широкого спектра химических соединений. В частности, лабораторному анализу подверглись концентрации оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, хлороводорода, взвешенных частиц, сажи, аммиака, фенола, формальдегида, диоксида серы, сероводорода, бензола, этилбензола, толуола, диметилбензола, ацетона и смеси предельных углеводородов групп C1-C5 и C6-C10.

Отбор биоматериала производился по следующим адресам: Бухарестская улица, улица Белы Куна, Пражская и Софийская улицы во Фрунзенском районе; Уездный проспект и проспект Елизарова в Невском районе; набережная Обводного канала в Центральном районе.

Согласно полученным данным, содержание всех перечисленных элементов находится в пределах безопасной нормы. Ситуация остается под контролем ведомства. Кроме того, отдельные замеры радиационного фона показали отсутствие превышений естественного уровня излучения.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге обойдётся без осадков, температура поднимется до +26 градусов.

Фото: Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

