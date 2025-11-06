В среду в Петербурге обойдётся без осадков, температура поднимется до +26 градусов

Северо-восточный ветер будет слабым, его скорость составит 2–7 м/с.

Влияние на погоду Северной столицы в среду, 1 июля, окажет барический гребень, смещающийся с юга. В течение дня в регионе сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Лишь вечером кратковременные дожди возможны на юго-западе Ленинградской области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон останется стабильно тёплым – показатели будут на 1–2 градуса выше климатической нормы. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов в городе и до +22…+27 градусов по области.

Северо-восточный ветер будет слабым, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит слабо понижаться и зафиксируется на отметке 762 мм ртутного столба, что немного превышает норму.

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Фото: Piter.TV