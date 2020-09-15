В цветочном магазине на проспекте Наставников мужчина избил пенсионерку и украл букет за 6500 рублей

13 августа около полуночи в полицию Красногвардейского района обратилась 67-летняя продавец цветочного магазина у дома № 21 по проспекту Наставников. Женщина сообщила о нападении неизвестного мужчины.
Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник ударил сотрудницу торговой точки прямо в помещении магазина, после чего забрал букет стоимостью 6 500 рублей и скрылся с места происшествия. За медицинской помощью потерпевшая обращаться не стала. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("грабеж").
В ночь на 18 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска задержали по подозрению в совершении этого преступления 27-летнего местного жителя. Подозреваемый был задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.
Ранее мы сообщили о том, что соседка нанесла ножевое ранение мужчине в парадной дома в Шушарах.
Фото: Piter.TV
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