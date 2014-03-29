Адвокат объяснил права пограничников при осмотре телефонов и ноутбуков на границе

За непредъявление телефона грозит штраф до 7 тысяч или арест до 15 суток.

Пограничник вправе осмотреть телефон или ноутбук, но из этого не следует автоматически, что гражданин обязан разблокировать устройство, сообщить пароль или предоставить доступ ко всему содержимому. Об этом "Газете.Ru" заявил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, у пограничных органов есть законное право производить осмотр и исследование вещей и предметов, находящихся при лицах, въезжающих в Россию или выезжающих из нее. Это закреплено в статье 30 Закона "О Государственной границе Российской Федерации". Поэтому тезис "я не обязан показывать свой телефон на границе" юридически не совсем верен. Устройство как предмет осмотра пограничник требовать вправе.

Однако прямой нормы, которая бы обязывала сообщать пароль для доступа к данным телефона или ноутбука, в законодательстве нет. Статья 23 Конституции РФ защищает тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Адвокат подчеркнул, что "осмотр вещи" и "доступ к переписке, почте, мессенджерам и облаку" – не одно и то же.

Ответственность за неповиновение законному распоряжению военнослужащего действительно существует по статье 18.7 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 5 до 7 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Полный отказ предъявить устройство как вещь для осмотра – рискованный сценарий. А вот отказ разблокировать устройство – вопрос спорный, поскольку законность такого требования еще нужно обосновать с учетом Конституции.

