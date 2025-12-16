В четверг в Петербурге будет пасмурно и холодно

Температура воздуха составит +7…+9, градусов в Ленинградской области прогнозируется от +6 до +11 градусов.

Сегодня погода в Северной столице определяется влиянием холодной тыловой части циклона, центр которого находится над югом Республики Коми. Из-за этого небо над городом затянуто плотными облаками. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В регионе ожидаются дожди, а порывистые северные ветры продолжают приносить к берегам Невы студёный воздух из полярных широт. Он удержит дневную температуру на 9-10 градусов ниже климатической нормы для конца мая.

Температура воздуха составит +7…+9, градусов в Ленинградской области прогнозируется от +6 до +11 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что остаётся немного ниже нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV