Жительница Ленобласти погасила задолженность по алиментам в 1,6 млн рублей
Сегодня, 8:57
У женщины пятеро детей.

Жительница Гатчинского района, которая заключила контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО, оплатила алиментную задолженность на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Ленинградской области 27 мая. 

Суд решил, что 43-летняя родительница должна выплачивать ежемесячно алименты на содержание трех дочерей и двоих сыновей, однако свои обязанности мать не выполняла. Пристав применил в отношении нее комплекс мер принудительного исполнения, нарушительницу даже объявляли в розыск. 

Спустя время на прием к судебному приставу женщина пришла с квитанцией об уплате всей суммы долга по алиментам. Дальнейшее взыскание средств находится на контроле. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец задолжал 110 тыс. рублей алиментов. Его будут судить. 

