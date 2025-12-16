Жительница Ленобласти погасила задолженность по алиментам в 1,6 млн рублей

Жительница Гатчинского района, которая заключила контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО, оплатила алиментную задолженность на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Ленинградской области 27 мая.

Суд решил, что 43-летняя родительница должна выплачивать ежемесячно алименты на содержание трех дочерей и двоих сыновей, однако свои обязанности мать не выполняла. Пристав применил в отношении нее комплекс мер принудительного исполнения, нарушительницу даже объявляли в розыск.

Спустя время на прием к судебному приставу женщина пришла с квитанцией об уплате всей суммы долга по алиментам. Дальнейшее взыскание средств находится на контроле.

