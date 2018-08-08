Аудиторы внесли ряд предложений по усилению эффективности в работе с поиском нарушителей-должников.

На российской территории Счетная Палата выступила с инициативой повысить эффективность взыскания алиментов с должников через установления полномочий должностных лиц по исполнительным действиям в отношении алиментщиков, а также за счет розыска их автомобилей через видеокамеры дорожного наблюдения в системе "Паутина" ГИБДД. Соответствующие сведения приводятся в опубликованном в "Бюллетене Счетной палаты" отчете по результатам проведенного аудитором Светланой Орловой анализа использования Федеральной службой судебных приставов федеральных ресурсов (ФССП) по данному направлению работы. Эксперт изучила принудительное исполнение документов по взысканию с граждан алиментов за период с 2022 по 2024 года и части 2025 года. В тексте специалист упомянула, что между количеством завершенных и находящихся на исполнении производств по алиментам в стране все еще сохраняется значительный разрыв.

В числе рекомендаций к министерству по юстиции направлено предложение, по которому профильное ведомство совместно с заинтересованными федеральными органами до 1 ноября 2026 года подготовит правки для внесения изменений в закон "Об исполнительном производстве" по части установления в документе возможности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения по взысканию алиментов в нерабочие дни, а также в рабочие дни с 22 часов вечера до шести часов утра. Сейчас же по стране подобные исполнительные действия совершаются исключительно в рабочие дни с шести часов утра и до 22 часов вечера.

Допллнительно в отчете эксперты говорят о том, что на эффективность розыска неплательщиков алиментов влияет отсутствие у российской службы приставов информации о передвижении разыскиваемых транспортных средств должников в режиме реального времени. С 2022 года приставы смогли найти только 58,3 процентов от скрывавшихся должников по алиментам и лишь 8,1 процентов транспортных средств должников. Таким образом Счетная палата рекомендует ФССП совместно с правоохранительными органами до 1 ноября 2026 года определить порядок предоставления приставам сведений подсистемы "Анализ перемещения транспортных средств". Она работает на базе специального программного обеспечения "Паутина" и призвана выявлять нарушителей и их автомобили через комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Петербург потерял почти 20 млрд рублей из-за неэффективного управления.

