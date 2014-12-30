В Ленобласти 21 мая ожидаются дожди, грозы и до +29 градусов

В Ленинградской области в четверг, 21 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью кратковременные дожди пройдут местами, а днём осадки ожидаются в большинстве районов, местами возможны грозы. Ветер ночью будет слабым западных направлений, а днём сменится на умеренный западный и северо-западный, при грозе – порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, по некоторым районам до +16 градсуов. Днём на западе региона будет +18…+23 градусов, на востоке – теплее, +24…+29 градсуов.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

