В Ленобласти 21 мая ожидаются дожди, грозы и до +29 градусов
В Ленинградской области в четверг, 21 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью кратковременные дожди пройдут местами, а днём осадки ожидаются в большинстве районов, местами возможны грозы. Ветер ночью будет слабым западных направлений, а днём сменится на умеренный западный и северо-западный, при грозе – порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, по некоторым районам до +16 градсуов. Днём на западе региона будет +18…+23 градусов, на востоке – теплее, +24…+29 градсуов. 

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее мы сообщили о том, что в середине недели Петербург окажется на пути холодного фронта.

