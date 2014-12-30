Диетолог назвала продукты, которые снижают "плохой" холестерин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продукте, который способствует снижению уровня "плохого" холестерина. По его словам, таким свойством обладает красный рис, поскольку в нём содержится вещество, по своему действию схожее со статинами – препаратами, предназначенными для снижения холестерина, который накапливается на стенках сосудов.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, в свою очередь, сообщила в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом", что снижению уровня "плохого" холестерина способствуют продукты, богатые клетчаткой, антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами. Она отметила важность растительных пигментов антоцианов, которые обладают антиоксидантными свойствами и содержатся в таких ягодах, как клубника, малина, черника и других. Также Соломатина указала на наличие антиоксиданта кверцетина в луке, чесноке и яблоках, который помогает бороться с "плохим" холестерином.

Диетолог объяснила, что антиоксиданты замедляют разрушение клеток и стабилизируют клеточные мембраны, что, в свою очередь, снижает уровень воспаления и предотвращает разрушение сосудов. Она также подчеркнула, что Омега-3 кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, улучшают состояние сосудистой стенки и помогают выводить холестерин.

Кроме того, Соломатина отметила пользу орехов, которые содержат клетчатку и магний, способствующий расслаблению сосудов. Она также добавила, что продукты, которые помогают снизить уровень стресса, такие как шоколад и какао, могут быть полезны в борьбе с "плохим" холестерином, так как они способствуют выработке гормонов удовольствия и снижают уровень кортизола.

