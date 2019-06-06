В Петербурге возобновились продажи новых автомобилей Nissan Qashqai и X-Trail

В Петербурге возобновились продажи новых автомобилей Nissan. Как пишет автоэксперт Денис Гаврилов, один из местных дилеров предлагает две модели японской марки, ранее выпускавшиеся на заводе Северной столицы. Речь идет о Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, которые теперь производятся в Китае.

Гаврилов уточнил, что за четыре месяца текущего года в Петербурге на учет встало 55 новых автомобилей Nissan. Этот показатель превышает результаты таких официально представленных в России брендов, как Bestune, Dongfeng или Nordcross.

По словам эксперта, 69 процентов от общего объема зарегистрированных в городе Nissan пришлось на кроссовер Qashqai. Еще 18 процентов занял X-Trail. Оставшуюся долю составили продажи компактного кроссовера Magnite и внедорожника Pathfinder.

