Набор наблюдателей на выборы в Петербурге начнется в сентябре 2026 года

В Санкт-Петербурге планируют приступить к набору и обучению наблюдателей для участия в предстоящих избирательных кампаниях в сентябре 2026 года. Об этом в Законодательном собрании заявила председатель городской Общественной палаты Ирина Соколова.

Поводом для обсуждения стал запрос депутата Ирины Ивановой от "КПРФ", которая поинтересовалась критериями отбора наблюдателей, сроками начала их подготовки и перспективами создания центра общественного наблюдения. Соколова пояснила, что в прошлый раз организация подготовила более двух тысяч человек. Для достижения такого объема заключались соглашения с профсоюзами и некоммерческими организациями. Глава палаты добавила, что сразу после публикации указа о назначении выборов эту работу предстоит провести и в этом году.

По словам Соколовой, решение Центральной избирательной комиссии также обязывает организовать работу специализированных центров общественного наблюдения. Информация о наборе и обучении появится на сайте Общественной палаты. Граждане смогут подать заявки онлайн через специальную форму.

