Китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам

Компания SteadyControl, специализирующаяся на контроле и управлении качеством персонала, обработала свыше 10 тысяч консультаций клиентов в семи автосалонах и пришла к выводу, какие факторы влияют на выбор россиянами автомобилей китайского производства. Чаще всего покупатели выбирают китайский автопром взамен своим предыдущим машинам марок Lada (16%), Kia (9%), Nissan (8%) и Hyundai (6%). Каждая десятая покупка делается повторно — клиенты уже имели опыт эксплуатации автомобилей китайского производства, зачастую марки Chery, пишет "Петербургский дневник".

Исследования показывают, что основная масса покупателей автомобилей из Китая — мужчины (60%). Тем не менее, 17% респондентов приобретают транспортное средство для супруги или подруги, а 10% покупают автомобиль для ребёнка; личные нужды учитываются у 61% опрошенных. Анализ семейных ситуаций демонстрирует, что в большинстве семей зарегистрирован один водитель (60%), тогда как пары с двумя водителями встречаются реже (30%).

Типичный покупатель китайского автомобиля ведет активную жизнь, увлекается отдыхом на природе, рыбалкой, путешествиями и проводит свободное время на даче. Почти каждая пятая покупка обусловлена необходимостью передвигаться по труднодоступным дорогам, а каждая шестая — желанием ездить в черте города. Лишь небольшая часть покупателей приобретает автомобиль специально для дальних путешествий по магистралям (6%), предпочитая маршруты по российским просторам и побережьям моря.

Самым популярным аргументом в пользу приобретения китайского автомобиля является потребность в обновлении личного транспорта (48%). Другая существенная категория покупателей стремится выбрать более вместительный автомобиль (15%), внедорожник (9%) или желает заменить вышедший из строя автотранспорт (6%).

Принимая решение о покупке, покупатели внимательно изучают характеристики автомобиля: для них важен тип трансмиссии (34%), габариты (10%) и комплектации (8%). Цвет автомобиля тоже играет определенную роль (6%), однако финальный выбор редко определяется ценой — на нее обращают внимание лишь 6% опрошенных.

Качество взаимодействия с клиентами в салонах оказывает прямое влияние на принятие решения о покупке. Покупатели охотно соглашаются на приобретение автомобиля, если консультанты проявляют готовность выявить реальные потребности покупателя и предложить подходящий тест-драйв.

SteadyControl исследовал качество работы менеджеров салона по различным параметрам, используя собственные технологические решения. Было выявлено, что за семь месяцев показатели автосалонов значительно улучшились: уровень соблюдения критериев по продаже страховых и кредитных продуктов поднялся с 60% до 91%; приветствие клиентов — с 75% до 92%; умение определить потребности клиентов выросло с 57% до 66%; степень установления доверительного контакта с покупателем увеличилась с 71% до 92%.

Такой подход благотворно повлиял на активность покупателей: с декабря 2024 по июль 2025 года общий объем продаж вырос в 16 раз, доля вернувшихся клиентов увеличилась в 1,4 раза, а количество сделок при повторных визитах удвоилось. Количество успешных последующих контактов с потенциальными покупателями возросло на 17%, а оформление автокредитов — на 40 процентных пунктов.

Фото: Pxhere