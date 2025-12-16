Тренд на идеал: паспортное фото превратилось в поле для бьюти-экспериментов благодаря соцсетям

. Девушки делятся лайфхаками, как выглядеть на фото не хуже, чем на вечеринке.

В современном мире, где социальные сети и тренды на естественность диктуют свои правила, даже паспортное фото перестало быть простой формальностью и превратилось в настоящий личный вызов. В то время как раньше многие стеснялись показывать свои снимки для документов, сегодня это стало поводом для экспериментов с макияжем и самовыражением, пишет "Петербург2".

В социальных сетях активно набирают популярность ролики, посвященные "паспортному" макияжу. Девушки делятся лайфхаками, как выглядеть на фото не хуже, чем на вечеринке. Вдохновляют их не только блогеры, но и знаменитости, такие как Виктория Бекхэм, которая устроила фотосессию прямо в DMV. Это стало символом новой тенденции: даже в самых неожиданных ситуациях хочется выглядеть уверенно и стильно.

Профессиональные визажисты рекомендуют не бояться использовать плотный тон и скульптурирование, так как камера может "съедать" часть объема. Легкий контуринг и матовая база помогут подчеркнуть черты лица. Однако важно избегать излишнего блеска, так как вспышка может сделать кожу слишком сияющей.

Для глаз лучше выбирать мягкие коричневые тени и аккуратную стрелку, а ресницы прокрашивать с акцентом на внешний угол, чтобы взгляд стал более открытым. Скульптурирование и подчеркивание скул также стали частью ритуала перед паспортным фото. Визажисты советуют наносить румяна ближе к вискам, что визуально вытягивает лицо и делает образ свежее.

С губами все проще: легкое увеличение контура и прозрачный блеск добавят объема, а нейтральные оттенки розового или бежевого всегда смотрятся выигрышно. Не стоит забывать о фиксации — пудра и закрепляющие средства помогут макияжу выдержать даже неудачное освещение.

Тренд на естественность не отменяет индивидуальности: каждая деталь, от формы стрелки до оттенка помады, может стать вашей фишкой. Интересно, что все больше девушек выбирают коричневую тушь вместо классической черной, чтобы подчеркнуть мягкость взгляда.

Советы по позированию также остаются актуальными: легкий наклон головы, расслабленная шея и мягкий взгляд помогут избежать эффекта "замороженного" лица. Уверенность и осанка также играют важную роль, даже если на фото видна только голова.

Келли Энн Сьюэлл, один из самых востребованных визажистов, чьи видео собирают миллионы просмотров, сочетает профессиональные техники с простыми приемами, которые легко повторить дома. Благодаря таким экспертам макияж для паспорта перестал быть чем-то сложным и стал частью современной культуры ухода за собой.

Фото: Magnific (wayhomestudio)