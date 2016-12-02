Обвинение Дурову не влечет автоматического запрета Telegram: адвокат Жорин разъяснил правовой статус мессенджера в РФ

По словам юриста, уголовное преследование конкретного человека и правовой режим функционирования интернет-сервиса – это разные юридические процедуры.

Сегодня стало известно, что ФСБ России предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности. Адвокат Сергей Жорин объяснил в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу", как это событие может отразиться на работе платформы в российском правовом поле.

По словам юриста, уголовное преследование конкретного человека и правовой режим функционирования интернет-сервиса – это разные юридические процедуры. Само по себе предъявление Павлу Дурову обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ не означает, что Telegram автоматически приобретает какой-либо особый правовой статус, подчеркнул Жорин.

Признание мессенджера экстремистской или террористической организацией возможно только через самостоятельную судебную процедуру. Для этого необходимо доказать, что сама платформа осуществляет соответствующую деятельность либо действует в её интересах.

Сам факт обвинения руководителя компании таких последствий автоматически не влечёт. Вместе с тем нельзя исключать дальнейшее ужесточение ограничений в отношении самого мессенджера – от усиления технических мер до расширения административных запретов, если государство сочтет, что существующих механизмов воздействия недостаточно. Сергей Жорин, адвокат

Ранее мы сообщили о том, что в начале июля Павла Дурова вновь допросили в Париже.

Фото: YouTube / Lex Fridman