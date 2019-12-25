AFP: Павла Дурова вновь допросили в Париже

Во Франции рассказали, что допрос длился свыше шести часов.

Французские следователи в очередной раз вызвали на допрос сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в рамках начатого в 2024 году против него уголовного дела. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились журналисты из новостного агентства Agence France-Presse. Иностранцы утверждают, что беседа с нашим соотечественником длилась свыше шести часов. Россиянин прибыл на назначенное место с 10 часам утра по местному времени (в 11 часов по московскому времени). Речь идет о четвертом по счету допросе подозреваемого в рамках проводимого расследования. Сторона защиты заметила, что обжалует действия французской юстиции как в самой Франции, так и в европейских профильных инстанциях.

Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений. заявление адвокатов Павла Дурова в СМИ

Напомним, что 24 августа 2024 года Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений. Его подозревают в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Такое правонарушение, согласно заявлению местной прокуратуры, может караться заключением на срок до десяти лет и штрафом в размере 500 тысяч евро. По решению следственного судьи бизнесмен помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере пят миллионов евро. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции. При этом с 10 июля 2025 года условия контроля предпринимателю удалось смягчить.

Дуров скучает по иранским фейерверкам и хвалит дубайское ПВО.

Фото: YouTube / Lex Fridman