Дуров скучает по иранским фейерверкам и хвалит ПВО ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров положительно оценил работу системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов при недавних атаках со стороны Ирана. Предприниматель заявил, что ПВО страны "превосходно себя проявила", а сами удары вновь назвал "иранским фейерверком".

По словам Дурова, после обстрелов жизнь в Дубае быстро возвращается к привычному ритму. Бизнесмен в своём Telegram-канале написал:

Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить.

Дуров также сравнил уровень безопасности в ОАЭ и европейских странах. По его мнению, жители Эмиратов "за налог 0% получают лучшую защиту, чем европейцы, которые платят 50%". Ранее предприниматель уже высказывался о безопасности в Эмиратах: в марте он заявлял, что в Дубае, несмотря на ракетные угрозы, безопаснее, чем в ряде европейских стран из-за более низкого уровня преступности.

