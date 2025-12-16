В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram

В киберполиции дали советы по тому, как определить подлинность аккаунта в мессенджере.

Официальные сервисные аккаунты иностранного мессенджера Telegram не имеют статуса "был(а) недавно", не предлагают добавить их в телефонные контакты или заблокировать. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД указали, что злоумышленники все чаще продолжают похищать Telegram-аккаунты граждан через фейковые уведомления об "удалении аккаунта". Для начала аферисты отправляют жертве обман сообщение якобы от администрации приложения с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно "отменить процедуру". Когда пользователь переходит по фишинговой ссылке или нажимает кнопку, то передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту.

Проверить подлинность такого сообщения несложно. Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса "был(а) недавно", не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. сообщение от киберполиции

В полиции добавили, что важно обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. В том случае, если "официальный представитель Telegram" зарегистрирован только в 2024 или 2025 году, а также привязан к неожиданной стране, то следует усомниться в подлинности его личности.

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Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России