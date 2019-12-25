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Рецидивист забрал у пожилой петербурженки 1,4 млн рублей
Сегодня, 12:08
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Рецидивист забрал у пожилой петербурженки 1,4 млн рублей

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Аферисты убедили ее отдать сумму под предлогом декларирования средств.

Полиция Петербурга задержала курьера мошенников, который оставил пенсионерку без накоплений. Об этом рассказали в МВД России. 

К правоохранителям Фрунзенского района 28 июля обратилась 88-летняя женщина с проспекта Славы, заявившая о том, что ей звонили незнакомцы. Под предлогом декларирования денежных средств они убедили отдать неизвестному более 1,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

На Будапештской улице на следующий день по подозрению поймали ранее судимого 24-летнего дропа. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: петербурженка решила выгодно купить телефон и лишилась 70 тыс. рублей. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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