Рецидивист забрал у пожилой петербурженки 1,4 млн рублей

Аферисты убедили ее отдать сумму под предлогом декларирования средств.

Полиция Петербурга задержала курьера мошенников, который оставил пенсионерку без накоплений. Об этом рассказали в МВД России.

К правоохранителям Фрунзенского района 28 июля обратилась 88-летняя женщина с проспекта Славы, заявившая о том, что ей звонили незнакомцы. Под предлогом декларирования денежных средств они убедили отдать неизвестному более 1,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На Будапештской улице на следующий день по подозрению поймали ранее судимого 24-летнего дропа. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: петербурженка решила выгодно купить телефон и лишилась 70 тыс. рублей.

Главное фото: Piter.TV