Ано Туртиайнен призвал Москву не верить словам правительства из Хельсинки.

Воздушное пространство Финляндии используется для атак вглубь российской территории. Соответствующее заявление сделал переехавший на российскую территорию бывший депутат парламента Финляндии, основатель местной партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости". Иностранец прокомментировал заверения властей своей страны о том, что они якобы запрещают использовать небо в этих целях. По мнению западного представителя, верить таким высказываниям Москва не должна.

Этому нельзя верить... Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России. Ано Туртиайнен, экс-парламентарий Финляндии

Напомним, что с конца марта 2026 года правительство соседнего государства неоднократно сообщало об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранительные структуры по результатам расследований указывали на украинское происхождение таких дронов. По меньшей мере три из них БПЛА несли на себе неразорвавшийся боеприпас.

Экс-депутат парламента Финляндии хочет получить российское гражданство.

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