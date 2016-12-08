Воздушное пространство Финляндии используется для атак вглубь российской территории. Соответствующее заявление сделал переехавший на российскую территорию бывший депутат парламента Финляндии, основатель местной партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости". Иностранец прокомментировал заверения властей своей страны о том, что они якобы запрещают использовать небо в этих целях. По мнению западного представителя, верить таким высказываниям Москва не должна.
Этому нельзя верить... Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России.
Ано Туртиайнен, экс-парламентарий Финляндии
Напомним, что с конца марта 2026 года правительство соседнего государства неоднократно сообщало об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранительные структуры по результатам расследований указывали на украинское происхождение таких дронов. По меньшей мере три из них БПЛА несли на себе неразорвавшийся боеприпас.
Экс-депутат парламента Финляндии хочет получить российское гражданство.
Фото: pxhere.com
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