Ано Туртиайнен рассказал о своих планах на жизнь в России.

Переехавший на российскую территорию бывший депутат парламента Финляндии, основатель местной партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен рассказал в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" заметил, что планирует получить российское гражданство. Иностранец добавил, что планирует начать и построить в нашей стране новую жизнь. На данный момент мужчине уже успел побывать Ярославле, Твери, Петрозаводске . Однако свое основное время он проводит в столице - Москве. По мнению бывшего политика, в России он видит свободную жизнь.

Я учу русский понемногу каждый день. Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России. Ано Туртиайнен, экс-парламентарий Финляндии

Напомним, что Ано Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году его исключили из политической партии "Истинные финны". Мужчина основал партию "Власть принадлежит народу". Это движение выступало за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в Североатлантический военный альянс. В конце 2025 года политик вместе с супругой прибыли в Россию, где получили статус беженцев..

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