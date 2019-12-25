Финские журналисты из Ilta-Sanomat рассказали о смысле поста главы США в соцсетях.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп опубликовал в собственной социальной сети Truth Social коллаж с мировыми политическими деятелями, но заменил украинскую карту на изображение Северной Америки с территориальными претензиями действующей вашингтонской администрации. Внимание на такую деталь обратили журналисты из финской газеты Ilta-Sanomat. За основу изображения Дональд Трамп взял фотографию, сделанную во время официального рабочего визита лидера киевского режима Владимира Зеленского и европейских элит в Вашингтон в августе 2025 года.

В результате обработки изображения рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США "прикрывает" Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины. публикация иностранного СМИ

Позже Дональд Трамп никак не прокомментировал свой пост. Он ограничился только публикацией провокационной картинки. Президент США ранее неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом на фоне существующих с Оттавой торговых споров. Политик также заявлял о претензиях на Гренландию и Венесуэлу. Военнослужащие Пентагона вывезли латиноамериканского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в Нью-Йорк .

Трамп заявил, что пока не принял решение об ужесточении антироссийских санкций.

Фото: Белый дом