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Трамп заявил, что пока не принял решение об ужесточении антироссийских санкций
Сегодня, 11:00
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Трамп заявил, что пока не принял решение об ужесточении антироссийских санкций

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Глава США не уверен в том, какое решение будет принято по Москве.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пока что не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в законодательном органе страны документ об ужесточении санкционного режима в отношении Москвы. Соответствующий комментарий по ситуации сделал лидер Белого дома, выступая перед журналистами в Вашингтоне от 13 июля. Политический деятель отреагировал на вопрос СМИ о том, готов ли он в настоящее время подписать законопроект Конгресса США, в котором говорится о необходимости усиления давления на российское руководство.

Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет.

Дональд Трамп, глава США

Channel 12: Трампа хотели убить во время его визита в Турцию.

Фото: Белый дом

Теги: дональд трамп, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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