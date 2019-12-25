Channel 12: Трампа хотели убить во время его визита в Турцию

Глава США сменил президентский самолет во время рабочей поездки на саммит НАТО.

Американского президента-республиканца Дональда Трампа хотели убить на территории Турции, где на минувшей неделе проходил летний саммит стран-членов НАТО . Соответствующими данными с мировой аудиторией поделился израильский "12 канал" со ссылкой на полученные данные одной из западных разведок. В СМИ уточнили, что покушение на политического лидера из Белого дома планировалось иранским руководством. Однако предупреждение разведки привело к замене самолета главы государства. В еврейском источнике уточнили, что Тегеран не намерен атаковать Израиль на данном этапе.

Иран не намерен нападать на Израиль на данном этапе... Мы окажемся в конфликте только в том случае, если американцы или иранцы вовлекут нас в него. источник иностранного СМИ

Напомним, что 8 июля газета The New York Times со ссылкой на информацию Секретной службы сообщила о том, что Дональд Трамп отправился на саммит в Турцию на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара. Однако обратно политик полетел на старом воздушном средстве Air Force One. Такое решение о смене борта произошло из-за того, что новое средство передвижения не оснащено должным набором "системами для защиты от ракет". Менее чем через двое суток в издании написали о том, что администрация Дональда Трампа направила повестки в судебную инстанцию нескольким журналистам из-за публикации этих данных.

Трамп назвал удары Киева по России эскалацией, которая может завершить конфликт.

Фото: Белый дом