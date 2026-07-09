Трамп назвал удары Киева по России эскалацией, которая может завершить конфликт

В Белом доме указали на то, как Украина пытается заставить Россию оказаться за столом переговоров.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал украинские ракетные и дроновые удары вглубь российской территории эскалацией конфликта, но при этом глава вашингтонской администрации выступил с утверждением о том, что такие действия со стороны Банковой улицы могут способствовать прекращению вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в рамках официальной рабочей встречи с коллегой из киевского режима Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось на территории Анкары, на полях летнего саммита НАТО.

Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению.... Дональд Трамп, глава США

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что речь идет об одной из тенденций, которая способна изменить ситуацию на поле боя в конфликте с Россией за последние несколько месяцев. Иностранный дипломат пояснил, что Вооруженным силам России становится труднее защищать свое воздушное пространство. По мнению руководителя Госдепа США, это формирует условия для начала мирных переговоров.

Трамп заявил, что его отношения с Зеленским после скандала в США изменились.

Фото и видео: YouTube / The Sun