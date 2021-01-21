Трамп поручил сократить масштаб учений с Сеулом из-за Пхеньяна

Глава США напомнил о своих хороших контактах с Ким Чен Ыном.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету сократить масштаб совместных военных учений с Республикой Корея из-за того, что такие маневры подают "враждебный сигнал" для руководства КНДР. Соответствующими данными поделился лидер Белого дома с читателями через собственную социальную сеть Truth Social. Он добавил, что имеет очень хорошие отношения с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. В вашингтонской администрации выразили недовольство тем, что США уже давно подают враждебный сигнал этой азиатской стране, так как согласились на участие в военных учениях с военнослужащими из Сеула.

Эти учения не только обходятся дорого, причем большую часть расходов, как обычно, берут на себя США, но и подают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение. Дональд Трамп, глава США

Трамп назвал Мекканское соглашение объединением стран Ближнего Востока.

Фото: Truth Social