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Трамп поручил сократить масштаб учений с Сеулом из-за Пхеньяна
Вчера, 12:56
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Трамп поручил сократить масштаб учений с Сеулом из-за Пхеньяна

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Глава США напомнил о своих хороших контактах с Ким Чен Ыном.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету сократить масштаб совместных военных учений с Республикой Корея из-за того, что такие маневры подают "враждебный сигнал" для руководства КНДР.  Соответствующими данными поделился лидер Белого дома с читателями через собственную социальную сеть Truth Social. Он добавил, что имеет очень хорошие отношения с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. В вашингтонской администрации выразили недовольство тем, что США уже давно подают враждебный сигнал этой азиатской стране, так как согласились на участие в военных учениях с военнослужащими из Сеула.

Эти учения не только обходятся дорого, причем большую часть расходов, как обычно, берут на себя США, но и подают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение. 

Дональд Трамп, глава США

Трамп назвал Мекканское соглашение объединением стран Ближнего Востока.

Фото: Truth Social

Теги: truth social, военные учения, дональд трамп, кндр, южная корея
Категории: Лента новостей, Новости России,

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