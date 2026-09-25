Трамп рассмешил Си Цзиньпина фотографией авторучки на месте Байдена

Китайский лидер оценил юмористический посыл на "аллее предшественников" Дональда Трампа в Белом доме.

Китайский председатель Си Цзиньпин рассмеялся, когда американский президент-республиканецДональд Трамп показал ему фотографию авторучки, на которую он заменил изображение своего предшественника-демократа Джо Байдена. Соответствующую информацию опубликовали сотрудники прес-сслужбы вашингтонской администрации через социальные сети. Известно, что накануне состоялся официальный рабочий визит главы КНР. Высокопоставленного гостя из Пекина провели по так называемой "президентской алее славы" в западном крыле. Там действующий политический лидер США разместил портреты бывших президентов страны.

Когда делегация дошла до места, где располагается табличка с именем Джо Байдена, Дональд Трамп сакцентировал внимание китайского коллеги на ней и на фотографии авторучки. Ранее политик регулярно заявлял, что в ходе своего президентства Джо Байден не принимал участия в политике, а указы подписывались без его участия и с использованием авторучки. Речь идет об устройстве, которое предназначено для автоматической имитации подписей. Гаджет действует по принципу механического копирования движений руки человека. Однако автоперо делает это с помощью специального механизма или электроники.

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Фото и видео: Белый дом