Подаренная сослуживцами каска спасла российского бойца на СВО

Солдат получил удар осколком в область виска, но каска выдержала попадание.

Сослуживцы подарили военнослужащему на день рождения каску. Через несколько дней она спасала ему жизнь во время боевого выхода на Днепропетровском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Евгений Мечтаев.

По его словам, товарищи вручили в качестве подарка военнослужащему каску, потому что предыдущая пришла в негодность. Спустя четыре дня во время штурма осколок попал в область виска, но защитный головной убор смог выдержать сильный удар.

Раненого быстро эвакуировали в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Мечтаев добавил, что после ранения военнослужащий выжил.

Ранее мы сообщали, что подаренный женой рюкзак спас жизнь российского бойца при атаке FPV-дрона в зоне спецоперации.