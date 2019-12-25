Лавров и Гутерриш обсудили на полях ГА ООН конфликт на Украине

Глава МИД РФ напомнил коллеге об инсценировке Украиной преступлений в Буче.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Известно, что стороны обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия. Соответствующими сведениями с общественностью поделилась пресс-служба генсека ООН. В пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны уточнили, что наша делегация передала Антониу Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче Киевской области и потребовало проведения Секретариатом детального расследования инсценировки военного преступления.

Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили конфликт на Украине, включая ее глобальные последствия. текст сообщения

Лавров и Рубио снова провели перговоры: мнение экспертов.

Фото: МИД России