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Лавров и Гутерриш обсудили на полях ГА ООН конфликт на Украине
Сегодня, 9:25
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Лавров и Гутерриш обсудили на полях ГА ООН конфликт на Украине

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Глава МИД РФ напомнил коллеге об инсценировке Украиной преступлений в Буче.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Известно, что стороны обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия. Соответствующими сведениями с общественностью поделилась пресс-служба генсека ООН. В пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны уточнили, что наша делегация передала Антониу Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче Киевской области и потребовало проведения Секретариатом детального расследования инсценировки военного преступления.

Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили конфликт на Украине, включая ее глобальные последствия.

текст сообщения

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Фото: МИД России

Теги: антониу гутерриш, га оон, оон, сергей лавров
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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