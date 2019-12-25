Трамп назвал клоунами лидеров Канады

Лидер Белого дома пригрозил соседнему государству ухудшением отношений

Дональд Трамп назвал представителей руководства Канады клоунами и Америка всегда будет намного больше, богаче и сильнее, чем Канада. Соответствующее заявление своим подписчикам через собственную социальную сеть Truth Social сделал американский президент-республиканец. Иностранный политический лидер из Белого дома оценил критические высказывания губернатора провинции Онтарио Дугласа Форда о США, вызванные резким обострением противоречий в двусторонней торговле.

Без Соединенных Штатов Канада не могла бы выжить. Они там получают все свои деньги. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп дополнительно в уничижительном ключе высказался и в адрес премьер-министра Канады Марка Карни. Президент назвал канадского чиновника "губернатором". По мнению лидера Белого дома, из-за неумелого руководства соседнего государства, канадцам американцы больше не позволят продолжать пользоваться Соединенными Штатами. Он напомнил, что значительные объемы электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируются именно через территорию США. Политический деятель заметил, что местные элиты являются "клоунами", которым лучше бы побыстрее встать в строй. В противном случае Дональд Трамп видит, что для Канады ситуация окажется намного хуже, чем есть сейчас. Он пригрозил партнерам серьезным ухудшением отношений Вашингтона и Оттавы.

Трамп объявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана.

Фото: Truth Social / realDonaldTrump