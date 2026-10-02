Трамп уверен, что ему вынесут импичмент при победе демократов на выборах

Президент США рассказал о своем будущем, если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что представители Демократической партии вынесут ему импичмент в том случае, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. Соответствующее заявление местным журналистами сделал американский лидер из Белого дома. Иностранный политик также объяснил ситуацию во время официального мероприятия перед сторонниками в штате Оклахома.

И на этих выборах я прошу вас. У нас все отлично получается, когда я в списке. А когда меня в списке нет, люди не так активно идут голосовать. Сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. Просто сделайте вид <...>. И если мы не выиграем, они в итоге меня подвергнут импичменту. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп является первым президентом в истории своей страны, в отношении которого процедуру импичмента законодатели инициировали дважды. Эти события происходили во время его первого срока в Белом доме (в 2919 и 2021 годах). Оба раза этот импичмент был отклонен в Сенате Конгресса США.

Трамп выразил недоумение по поводу неудавшейся казни Кристы Пайк.

Фото и видео: Белый дом