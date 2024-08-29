Трамп объявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана

Президент США посетовал на то, что власти из Тегерана "не смогли воспользоваться возможностью" для диалога.

Вашингтонская администрация начинает беспрецедентную "экономическую войну и изоляцию" иранского государства. Соответствующее заявление своим подписчикам через собственную социальную сеть Truth Social сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер из Белого дома уточнил, что никто ранее не предоставлял Исламской Республике на Ближнем Востоке больше возможностей для заключения соглашения, чем это сделал действующий глава США.

К сожалению для них, они не сумели этим воспользоваться. Поэтому сегодня я объявляю о наиболее сокрушительной экономической операции, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны! Это будет экономическая война и изоляция в беспрецедентных масштабах. Дональд Трамп, глава США

Трамп объявил о сделке США и Канады и приостановил 50%-ные пошлины.

Фото: Truth Social / realDonaldTrump