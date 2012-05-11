Трамп объявил о сделке США и Канады и приостановил 50%-ные пошлины

Глава США сообщил о вероятном возобновлении проекта Keystone XL.

Вашингтонская администрация приостанавливает на три дня введение 50-процентных таможенных пошлин на канадские товары. Соответствующее заявление через собственную социальную сеть Truth Social от 18 августа сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер заметил, что энергетический проект по созданию нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в штат Техас, который ранее был заблокирован предыдущей администрацией Джо Байдена, теперь может быть возобновлен.

Я приостановил на три дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, поскольку Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения! Дональд Трамп, глава США

Напомним, что проект совместного нефтепровода Keystone XL предполагал строительство магистрали по доставке из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия, расположенные в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность данного трубопровода должна была составить 1,9 тысяч километров. Инфраструктура начинается от города Хардисти и заканчивается в Стил-Ситиштата Небраска. Оттуда топливо планировалось перекачивать по другим нефтепроводам в южную часть США.

Трамп выложил мем с Ким Чен Ыном после сообщения о переговорах с КНДР.

Фото: Truth Social / realDonaldTrump