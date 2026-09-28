Трамп заявил, что попросил Зеленского "сбавить обороты" с ударами по НПЗ России

Глава США заметил, что разберется "с этой ситуацией".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что потребовал от лидера киевского режима Владимира Зеленского "сбавить обороты" в отношении ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу. Соответствующее заявление иностранный политик из Белого дома сделал в эфире телеканала Fox News, общаясь с корреспонденткой во время турнира по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго штата Иллинойс. Глава США подчеркнул, что коллегам с Банковой улицы заметил, что, возможно, украинские представители поступят именно таким образом. Ответ президент дал в качестве ответа на вопрос журналистки о том, какая складывается сейчас ситуация в отношении вероятного запрета по экспорту на дизельное топливо.

Я поговорил с <...> Зеленским. Я сказал: "Вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов [России]". Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим"... Но мы разберемся с этой ситуацией. Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX