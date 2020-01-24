Президент США напомнил о скандале в Белом доме, когда украинского политика выгнали со встречи.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что с момента перепалки с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома их отношения стали лучше. Соответствующее заявление сделал политический деятель в рамках официальной рабочей встречи с коллегой из киевского режима Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось на территории Анкары, на полях летнего саммита НАТО. Политический деятель

Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения. <…> У Украины огромный потенциал. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что глава США 28 февраля 2025 года публично отчитал украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда украинский высокопоставленный гость приехал подписывать деловое соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский политический лидер требовал от главы киевского режима согласиться на режим прекращения огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. В результате хозяева попросили украинскую делегацию удалиться из Белого дома.

Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / The Sun