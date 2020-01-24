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Трамп заявил, что его отношения с Зеленским после скандала в США изменились

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Президент США напомнил о скандале в Белом доме, когда украинского политика выгнали со встречи.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что с момента перепалки с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома их отношения стали лучше.  Соответствующее заявление сделал политический деятель в рамках официальной рабочей встречи с коллегой из киевского режима Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось на территории Анкары, на полях летнего саммита НАТО. Политический деятель

Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения. <…> У Украины огромный потенциал.

Дональд Трамп, глава США

Напомним, что глава США 28 февраля 2025 года публично отчитал украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда украинский высокопоставленный гость приехал подписывать деловое соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский политический лидер требовал от главы киевского режима согласиться на режим прекращения огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. В результате хозяева попросили украинскую делегацию удалиться из Белого дома.

Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / The Sun

Теги: белый дом, встреча трампа и зеленского, дональд трамп, саммит нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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