Президенты США и Украины встретились в Анкаре.

Вашингтонская администрация при президенте-республканце Дональде Трампе передаст чиновникам с Банковой улицы на Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в рамках официальной рабочей встречи с коллегой из киевского режима Владимиром Зеленским. Мероприятие состоялось на территории Анкары, на полях летнего саммита НАТО. Политический деятель ранее упоминал общественности о том, что США дадут право ВСУ производить системы Patriot, а специалисты покажут партнерам то, как это можно делать. Дональд Трамп добавил, что речь идет о сложном процессе.

Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово. Дональд Трамп, глава США

Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции.

Фото и видео: YouTube / The Sun